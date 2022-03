Ucraina: Letta, 'Putin ieri a stadio immagine di debolezza regime disperato'**

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – "L'immagine di quello stadio ieri è l'immagine della debolezza di un regime che sta disperatamente cercando di riprendersi e riprendere il consenso popolare". Così Enrico Letta all'agorà 'Il paese che vogliamo equo e sostenibile' a Verona. Il segretario Pd ha anche sottolineato un dettaglio dell'immagine di ieri, il piumino di Loro Piana indossato da Putin.

"Abbiamo visto purtroppo anche un richiamo all'italianità: il piumino che portava Putin. Il made in Italy ci rende orgogliosi ma vogliamo vedere un made in Italy più forte e meno legato a un personaggio che sta facendo in negativo la storia del nostro tempo".