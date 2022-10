Ucraina: Letta, 'Putin minaccia grave a Ue, non passerà'**

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Josep Borrell oggi infatti incarna l’unità degli europei di fronte alla più grave minaccia che il nostro continente e la nostra Unione abbiano mai vissuto. Mai abbiamo vissuto una sfida così pericolosa come quella che Putin oggi sta portando".

Lo ha detto a Madrid il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo, con il discorso di apertura, alla cerimonia di premiazione a Josep Barrell, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, organizzata dalla Fundacion Carlos de Amberes. In precedenza Letta, insieme a Javier Solana, Jose Manuel Albares e lo stesso Josep Borrel, è stato ricevuto al Palazzo della Zarzuela dal re di Spagna, Filippo VI.

"Ed è indubbio che, proprio perché conosceva le strutturali debolezze dell’Unione Europea in materia di politica estera, Putin ha pensato di sfruttare queste divisioni e queste debolezze per tentare di ottenere il risultato più ambizioso.

Ma è proprio lì che Putin ha sottovalutato noi europei e soprattutto ha sottovalutato Josep Borrell, il capo della diplomazia europea. In questi drammatici mesi infatti sotto la guida di Borrell i paesi europei hanno perseguito, e poi dimostrato, una unità sostanziale in politica estera come mai si era vista finora".

"Grazie a questa unità si sono potuti fare passi decisivi nel bloccare la prepotenza putiniana e nel difendere i principi intangibili della inviolabilità delle frontiere e del divieto di ingerenze interne che si sono potuti esprimere grazie soprattutto al coraggio del popolo e dei dirigenti ucraini”.