Ucraina: Letta, 'strangolare economia russa, unico messaggio che può essere ascoltato

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Gli spazi per la diplomazia sono veramente esigui". Così Enrico Letta in diretta Instagram su Fanpage. Allora quale strada, l'intervento militare? "Noi tutti speriamo di no, è l'ultima cosa. Tutto mondo libero deve dare messaggio, creare un cordone per strangolare l'economia russa unico messaggio che può essere ascoltato".

Occorre "mettere in campo sanzioni senza precedenti tenendo conto che la Russia non è una potenza economica. Mi dispiace che sarà la povera gente a subire le ripercussioni per le sanzioni ma è l'unico modo per bloccare ed evitare l'escalation militare".