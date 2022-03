Ucraina: Letta, 'Ue punto di riferimento del mondo libero, dobbiamo rafforzarla'

Roma, 5 mar (Adnkronos) – "Oggi i valori della democrazia e dell'antifascismo sono talmente di attualità che sono insiti nel nostro essere italiani e europei". Lo ha detto Enrico Letta nel corso della Agorà sull'antifascismo.

"E' impressionante vedere come l'Europa della democrazia e dell'antifascismo sia diventata punto riferimento di tutti coloro che vogliono stare nel mondo libero -ha detto il segretario del Pd-.

E' impressionante la quantità di popoli, tutti quelli che stanno attorno a noi, che scelgono la democrazia, l'Europa, il rifiuto del totalitarismo e del fascismo attraverso queste domande di adesione, ieri l'altro la Moldova e ovviamente l'Ucraina e tutti gli altri Paesi che stanno prendendo l'Europa a riferimento".

"Noi abbiamo una grandissima responsabilità, siamo fondatori dell'Unione europea in nome dei principi antifascisti e siamo responsabili nel tentare di costruire un percorso di rafforzamento dell'Europa sapendo che siamo in un momento svolta come la caduta del muro di Berlino, drammatico", ha aggiunto Letta.