Ucraina: l'ex capo Forze secessioniste Donbass Girkin arrestato a Mosca

Mosca, 21 lug. (Adnkronos) – L'ex capo delle Forze secessioniste del Donbass Igor Strelkov Girkin, è stato arrestato a Mosca. Lo ha riferito alla Tass sua moglie Miroslava Reginskaya. "Mio marito è stato accusato ai sensi dell'articolo 282 del codice penale della Federazione Russa (estremismo)", ha detto, spiegando di non essere a conoscenza dell'attuale posizione del marito, che al momento non è ancora riuscito a mettersi in contatto ne' con lei ne' con altri.

Le forze dell'ordine hanno confermato l'arresto. "Venerdì mattina, Igor Strelkov Girkin è stato arrestato a Mosca. Attualmente sono in corso azioni investigative nei suoi confronti", hanno detto alla Tass.