Ucraina: Lituania classifica il gruppo Wagner come organizzazione terroristica

Vilnius, 14 mar. (Adnkronos/Dpa) – Il parlamento lituano ha classificato il gruppo mercenario russo Wagner come organizzazione terroristica. La compagnia militare privata che combatte in prima linea nell'Ucraina orientale è una minaccia per la sicurezza pubblica, afferma una risoluzione adottata all'unanimità da 117 membri del parlamento nel paese baltico.

Il gruppo è responsabile, tra le altre cose, dell'uccisione e della tortura di civili in Ucraina e del bombardamento di case e altri obiettivi civili, afferma la mozione. Nel testo, l'Assemblea popolare di Seimas a Vilnius invita anche altri paesi a seguire l'esempio della Lituania. La classificazione della milizia, guidata dall'oligarca pro-Cremlino Yevgeny Prigozhin, è principalmente simbolica.

La Lituania ha precedentemente descritto la guerra della Russia in Ucraina come un genocidio e la Russia come uno "stato che sostiene e perpetra il terrorismo". La risoluzione definisce Wagner uno "strumento oscuro del potere russo" che riceve equipaggiamento militare da Mosca, utilizza le infrastrutture militari russe ed è addestrato dall'intelligence militare.

I mercenari di Wagner hanno preso parte alle operazioni militari dall'inizio dell'attacco della Russia all'Ucraina e hanno commesso "reati sistematici e gravi di aggressione" che equivalgono al terrorismo. In precedenza, Wagner aveva aiutato la Russia a occupare e annettere la penisola del Mar Nero della Crimea nel 2014 e aveva partecipato a operazioni militari nell'Ucraina orientale nel 2015. La forza mercenaria è stata anche coinvolta in atti criminali nella Repubblica Centrafricana, in Sudan e in Mali, aggiunge la risoluzione.