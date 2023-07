Ucraina: Lituania lancia campagna crowdfunding per acquisto 500 droni

Vilnius, 20 lug. (Adnkronos) - Una nuova campagna di crowdfunding è stata lanciata in Lituania per raccogliere 300.000 euro per l'acquisto di 500 droni kamikaze FPV, secondo il sito web di notizie Delfi. La campagna, avviata dall'organizzazione 'Piccolo ma forte', è...