Ucraina: Lituania prorogherà stato d'emergenza ai confini con Russia e Bielorussia

Riga, 8 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – La Lituania si sta preparando a estendere lo stato di emergenza in vigore nelle sue regioni al confine con la Russia e la Bielorussia a causa del perdurare del conflitto in Ucraina. La misura, che deve ancora essere approvata dal parlamento, dovrebbe rimanere in vigore fino al 2 maggio.

Lo stato di emergenza, già prorogato più volte, è stato imposto subito dopo che Mosca ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio scorso. La Lituania, membro della NATO, confina con l'exclave russa di Kaliningrad e con la Bielorussia, alleata di Mosca. Insieme ai suoi vicini baltici Estonia e Lettonia – entrambe ex repubbliche sovietiche e attuali membri della NATO – la Lituania ha assunto una posizione dura nei confronti delle azioni della Russia in Ucraina.