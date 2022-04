Ucraina, Lloyd Austin: vertice Usa e alleati diventerà mensile

Roma, 26 apr. (askanews) – Dopo aver incontrato i rappresentanti di 40 Paesi nella base aerea statunitense di Ramstein, in Germania, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha annunciato che gli Stati Uniti e i loro alleati si incontreranno mensilmente per discutere come rafforzare le capacità militari dell’Ucraina contro la Russia.

“Per garantire di continuare a costruire i nostri progressi, estenderemo questo forum oltre oggi. Sono orgoglioso di annunciare che l’incontro di oggi diventerà un gruppo di contatto mensile sull’autodifesa dell’Ucraina e il gruppo di contatto sarà un mezzo per le nazioni di buona volontà di intensificare i nostri sforzi, di coordinare la nostra assistenza e concentrarci sul vincere la battaglia di oggi e le battaglie future”.

(IMMAGINI FRANCE PRESSE)