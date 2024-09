Ucraina: Londra invierà a Kiev altri 650 missili a corto raggio

Londra, 6 set. (Adnkronos) - Il Regno Unito invierà altri 650 missili a corto raggio all'Ucraina per sostenerla nella guerra contro la Russia. La decisione sul nuovo pacchetto di armi arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato - nel corso del vertice sulla difesa ...

Londra, 6 set. (Adnkronos) – Il Regno Unito invierà altri 650 missili a corto raggio all'Ucraina per sostenerla nella guerra contro la Russia. La decisione sul nuovo pacchetto di armi arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato – nel corso del vertice sulla difesa presso la base aerea di Ramstein, in Germania – un altro accorato appello per un ulteriore sostegno da parte degli alleati.

Parlando con i giornalisti, Zelensky ha affermato che sono necessari maggiori aiuti militari per "cacciare le truppe russe dal nostro territorio", in particolare nella regione orientale di Donetsk. Al vertice prenderà parte anche il Segretario alla Difesa britannico John Healey, che annuncerà il pacchetto da 162 milioni di sterline, che comprende la fornitura di missili multiruolo leggeri Martlet (Llm).