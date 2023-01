Ucraina, Londra ospiterà conferenza internazionale su crimini di guerra

Londra, 7 gen. (Adnkronos) - Ministri della Giustizia da tutto il mondo parteciperanno a Londra a una conferenza internazionale sui presunti crimini di guerra commessi in Ucraina. Lo riportano i media britannici, precisando che l'evento si terrà a marzo a Lancaster House e sarà co...

(Adnkronos) – Ministri della Giustizia da tutto il mondo parteciperanno a Londra a una conferenza internazionale sui presunti crimini di guerra commessi in Ucraina. Lo riportano i media britannici, precisando che l'evento si terrà a marzo a Lancaster House e sarà co-presieduto dal vice primo ministro e segretario alla Giustizia britannico, Dominic Raab, e dalla sua omologa olandese, Dilan Yesilgoz-Zegerius.

Nel corso dell'incontro, riporta Sky News, i ministri ascolteranno la relazione del procuratore della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Khan, che attualmente sta indagando sulle accuse secondo cui i soldati russi avrebbero commesso crimini di guerra durante l'invasione dell'Ucraina.

"Le forze russe sappiano che non possono agire impunemente e noi sosterremo l'Ucraina finché non sarà fatta giustizia. A quasi un anno dall'invasione illegale, la comunità internazionale deve dare il suo sostegno più forte alla Cpi in modo che i criminali di guerra possano essere chiamati a rispondere delle atrocità a cui stiamo assistendo", ha dichiarato Raab.