Ucraina, l’Onu cercherà di istituire cessate il fuoco umanitario

Roma, 28 mar. (askanews) – Le Nazioni Unite cercheranno di istituire un “cessate il fuoco umanitario” tra Russia e Ucraina. Lo ha annunciato il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

In una dichiarazione alla stampa presso la sede delle Nazioni Unite a New York, Guterres ha affermato di aver “chiesto a Martin Griffiths (sottosegretario generale per gli Affari umanitari) di esplorare immediatamente con le parti coinvolte la

possibilità di accordi e intese per un cessate il fuoco

umanitario in Ucraina”.