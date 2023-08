Ucraina: Lukashenko, 'inattesa invasione russa da nostro territorio'

Minsk, 25 ago. (Adnkronos) - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha ammesso che le forze russe hanno invaso l’Ucraina dalla Bielorussia all’inizio dell’operazione su larga scala nel febbraio 2022. Alcuni soldati russi, che si trovavano in Bielorussia nell’ambito di ...

Minsk, 25 ago. (Adnkronos) – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha ammesso che le forze russe hanno invaso l’Ucraina dalla Bielorussia all’inizio dell’operazione su larga scala nel febbraio 2022. Alcuni soldati russi, che si trovavano in Bielorussia nell’ambito di esercitazioni militari pianificate, “hanno attraversato il confine ucraino dal territorio della Bielorussia” il 23 e 24 febbraio dello scorso anno. L'azione è stata “inaspettata”, ha detto Lukashenko, citato dal Kyiv Independent, sottolineando che Putin non sta facendo pressioni su Minsk affinché si unisca direttamente alla guerra. “Ma aiuteremo sempre la Russia: sono nostri alleati”, ha aggiunto. Mosca ha “forze ed equipaggiamento sufficienti” e non ha bisogno di bielorussi.