Ucraina, Lula: Non serve dire chi ha ragione, bisogna fermare guerra

Madrid, 26 apr. (askanews) – “Nessuno può mettere in dubbio il fatto che noi brasiliani condanniamo la violazione territoriale dell’Ucraina da parte della Russia. L’errore è stato fatto, la guerra è scoppiata. Ora non serve a nessuno dire chi ha ragione, chi sbaglia. Ora ciò che bisogna are è fermare questa guerra”. Lo ha affermato il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, durante la conferenza stampa tenuta al termine dell’incontro avuto a Madrid con il premier spagnolo, Pedro Sanchez. Lula, le cui recenti dichiarazioni sull’Ucraina hanno sollevato perplessità, ha inoltre rilanciato la proposta di creare un gruppo di paesi “amici” per mediare tra le parti in modo da fermare il conflitto.

