Ucraina: Lula offre mediazione Brasile per risoluzione conflitto

Brasilia, 10 mag. (Adnkronos) – Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva proporrà Brasilia come mediatore per la risoluzione del conflitto ucraino durante il vertice del G7, che si terrà a Hiroshima, in Giappone, il 20 e 21 maggio. Parlando in conferenza stampa congiunta con il primo ministro olandese Mark Rutte, il leader brasiliano ha dichiarato: "La continuazione della guerra causerà solo più morti. Quindi, dobbiamo trovare qualcuno che sia in grado di discutere di pace, e il Brasile è pronto per questo". Lula ha aggiunto di aver già discusso la questione con il presidente cinese e il primo ministro britannico, e che ne intende parlare con il presidente dell'Indonesia e con gli altri leader che incontrerà al vertice del G7.

Secondo il presidente brasiliano, la situazione in Ucraina, l'energia, la lotta al cambiamento climatico, lo sviluppo economico e la lotta alla disoccupazione saranno sicuramente all'ordine del giorno del G7 di Hiroshima. "Abbiamo ricevuto molteplici richieste di incontri bilaterali e sono fiducioso che la questione ucraina verrà sollevata in ogni incontro del genere", ha aggiunto Lula.