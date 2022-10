Ucraina: Lupi, 'condanniamo Russia, Ue lavori per cessate il fuoco e pace giusta'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Continua, sempre più feroce, la violenza indiscriminata della Russia di Putin verso l'Ucraina. Esprimiamo, ancora una volta, la più ferma condanna verso il comportamento di Mosca che sta colpendo la popolazione civile ucraina. Proprio in queste ore di nuovo terrore, l'Ue deve rilanciare ogni sforzo per arrivare ad un cessate il fuoco e ad una pace giusta che passa, necessariamente, per il ritiro da parte delle truppe russe occupanti.

L'Italia è al fianco di Kiev a cui dobbiamo far giungere il più forte e convinto sostegno". Lo afferma Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati.