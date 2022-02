Ucraina: Lupi, 'Draghi in Parlamento come segno di unità'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Svegliarsi e vedere le immagini della guerra nel cuore dell’Europa, ascoltare di bambini e famiglie costrette a rifugiarsi nei sotterranei dei palazzi di Kiev è un colpo al cuore e alla nostra responsabilità. Servono unità, coesione e fermezza senza ambiguità da parte dell’Europa e della Nato, ma senza mai spegnere l’arma della diplomazia.

L’Occidente non abbandoni il popolo ucraino, il Parlamento e il Governo Italiano siano uniti, e si lavori incessantemente per la pace. Chiediamo a Draghi di venire il prima possibile in Parlamento come segno di questa unità”. Lo afferma il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi.