Ucraina: Lyman città strategica per Mosca/scheda

Kiev, 1 ott. (Adnkronos) – La conquista di Lyman da parte delle forze di Kiev rappresenterebbe un duro colpo nei confronti di Mosca. La città nella regione di Donetsk, infatti, è di importanza strategica per la Russia. Dalla fine di maggio, le truppe russe l'hanno trasformata in un importante centro logistico per il dispiegamento di truppe e approvvigionamento di munizioni.

Lyman è anche un importante centro ferroviario, che collega le regioni di Donetsk, Luhansk e Kharkiv nell'est e nel nord-est dell'Ucraina.

Ben 5.000 soldati russi sono stati schierati a Lyman e la sua riconquista da parte dell'Ucraina sarebbe una delle peggiori sconfitte militari della Russia dall'inizio della sua invasione il 24 febbraio. Consentirebbe infatti alle truppe ucraine di 'ripulire' completamente la parte settentrionale della regione di Donetsk e di spostarsi ulteriormente nella vicina regione di Luhansk.