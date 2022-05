Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il M5S ha chiesto in aula al Senato una modifica al calendario dei lavori del Senato. "In vista del Consiglio europeo straordinario, riteniamo che il presidente Draghi debba passare in Parlamento per concordare con il Parlamento la linea da portare in Europa", ha detto la capogruppo Mariolina Castellone.