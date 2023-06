Ucraina, macerie dopo attacco russo a ristorante Kramatorsk: 10 morti

Roma, 28 giu. (askanews) – È di almeno 10 morti e oltre 60 feriti, tra cui tre bambini, il bilancio dell’attacco missilistico russo di martedì sera a un ristorante nella città di Kramatorsk, nella regione orientale ucraina di Donetsk, secondo quanto riferito dalla polizia ucraina su Telegram. Tra le persone uccise figurano una ragazza di 17 anni e due sorelle gemelle di 14 anni, come confermato dai servizi di emergenza ucraini.

Dopo l’attacco il Cremlino ha fatto sapere, tramite il portavoce Dmitry Peskov, che “la Russia non colpisce le infrastrutture civili, ma strutture che sono in qualche modo collegate alle infrastrutture militari”.

Risultano feriti in modo leggero anche tre noti cittadini di nazionalità colombiana: lo scrittore Hector Abad, il politico Sergio Jaramillo e la giornalista Catalina Gomez, corrispondente in Ucraina per il quotidiano El Tiempo, che stavano cenando al ristorante con la scrittrice ucraina Victoria

Amelina. Quest’ultima, autrice di romanzi 37enne, “è in condizioni

critiche, ferita alla testa”.

Secondo la polizia ucraina, la Russia ha lanciato due razzi terra-aria S-300 contro Kramatorsk, città che contava 150.000 abitanti prima della guerra.