Ucraina, Macron non esclude consegna jet: ma ora altre priorità

Bruxelles, 10 feb. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron non ha escluso la fornitura di aerei da combattimento all’Ucraina, ma, ha aggiunto che questo “non corrisponde alle esigenze odierne” e ci sono “altre priorità” come la consegna dei cannoni Caesar. Gli aerei da combattimento non possono “in nessun caso” essere consegnati “nelle prossime settimane”, ha spiegato il presidente francese parlando a Bruxelles dopo la conclusione del Consiglio Ue. La consegna di caccia “non corrisponde alle esigenze odierne”, ha stimato, parlando di altre “priorità” come la consegna dei Caesar.

