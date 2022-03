Ucraina: Magi, 'Copasir ascolti ex premier Conte su intervento Russia per Covid'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Quando il 1 aprile del 2020 abbiamo presentato l’interpellanza al governo Conte per conoscere dettagli e caratteristiche dell’operazione 'Dalla Russia con amore' il solo fatto che un parlamentare esercitasse questa prerogativa nei confronti del Governo era visto da molti come lesa maestà e come un atto inopportuno che poteva imbarazzare il Governo italiano di fronte alla generosità dell’amico russo che ci veniva platealmente in soccorso nel pieno della prima emergenza Covid.

Il punto che avevamo sollevato era la vaghezza di quella operazione, la mancanza di rigore nel definirla nonostante autorevoli voci dei vertici militari italiani mettessero in guardia sui paletti da fissare per tutelare delicatissimi profili di sicurezza che potevano essere messi a rischio. La risposta del Governo, arrivata alcuni mesi dopo, ci fornì informazioni utili ma fu al contempo elusiva. Oggi come allora chiediamo che sia fatta completa chiarezza su tutti gli aspetti di quella operazione anche con audizione dell’ex presidente Conte da parte del Copasir".

Lo chiede il deputato Riccardo Magi, presidente di Più Europa.