Ucraina: Malagò, ‘data piena disponibilità ad ospitare all’Acquacetosa atleti ucraini’

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Il Coni accoglierà atleti ucraini? Sono in costante contatto con Bubka, che è il presidente del Comitato Olimpico Ucraino, membro del Cio e monumento dell’atletica leggera e un caro amico, personale e dell’Italia, e gli ho dato piena disponibilità per i suoi atleti per ospitarli in Italia e abbiamo individuato nel centro di preparazione Olimpica dell’Acquacetosa il luogo, a nostre spese, sia come foresteria che come centro di allenamento”.

Lo ha detto il presidente del Coni e membro del Cio Giovanni Malagò, in un’intervista all’Adnkronos.

“Il problema mi ha detto che è di due tipi: il primo è che gli uomini non vogliono andare via dall’Ucraina ma vogliono restare a combattere e il secondo è che le donne hanno dei seri problemi a muoversi e spostarsi. Ora ho visto che ci si dovrebbe fermare per questo corridoio umanitario, quindi vediamo. Ad ogni modo moltissime Federazioni italiane hanno già adottato dei provvedimenti nei confronti dei loro colleghi, per fare una serie di iniziative a supporto di atleti ucraini, come ad esempio chi stava facendo una gara in Italia o in paesi vicini e cercava un posto dove andare.

E’ stata veramente una grande gara di solidarietà. Adesso con il segretario generale Carlo Mornati vorremmo inviare il materiale dei nostri magazzini per metterlo a disposizione per la popolazione ucraina”, ha aggiunto Malagò.