Nella guerra della Russia all’Ucraina risorgono solo le offensive e malgrado la Pasqua nelle ultime ore si sono registrati “combattimenti senza precedenti a Bakmut“. C’è un dato: la festività ortodossa non frena gli scontri nella città contesa e due quartieri cadono sotto il controllo del Wagner Group. Da quanto si apprende infatti le unità di incursori della Wagner hanno conquistato due quartieri alla periferia nord e sud di Bakhmut.

Combattimenti senza precedenti a Bakhmut

Si tratta di due spot urbani nei quali da giorni si combatteva casa per casa con veloci blitz dell’una o dell’altra parte ma senza mai arrivare alla definitiva conquista dei settori. Si sono registrati, secondo Repubblica, ma anche altri pesanti combattimenti. Gli scontri in questione sono in corso anche nelle vicinanze della città del Donetsk teatro di sanguinosi scontri da mesi. E non andrebbe per niente meglio a Sloviansk, dove purtroppo secondo i media sono ancora in corso le ricerche di possibili vittime dopo un attacco russo. Il blitz di Mosca in questione aveva provocato danni o distruzioni in 50 edifici residenziali.

A Sloviansk si cercano ancora le vittime

A dare la notizia su questo secondo scacchiere tattico è stato lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha sentito il presidente francese Macron. Tutto questo mentre a Mosca è ancora vasta l’eco dell’appello del fondatore della Wagner, Yevgeny Prighozin e Vladimir Putin: “Fermi l’invasione in Ucraina e consolidi le posizioni russe nei territori già occupati. Altrimenti c’è il rischio che il nemico prenda il sopravvento, sfruttando la stanchezza delle truppe di Mosca”.