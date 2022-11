Ucraina: Malpezzi-Alfieri, 'errore proroga aiuti in Dl Nato-Calabria, serve provvedimento ad hoc'

Ucraina: Malpezzi-Alfieri, 'errore proroga aiuti in Dl Nato-Calabria, se...

Roma, 29 nov (Adnkronos) – "Il Partito Democratico ha sostenuto da subito il diritto dell’Ucraina a difendersi dall’invasione russa e continueremo a farlo nel 2023.

Riteniamo, tuttavia, che sia un errore presentare la proroga degli aiuti con un emendamento, oltretutto dei relatori e non del governo, ad un Decreto in conversione. È del tutto evidente che servirebbe un provvedimento ad hoc assunto dall’esecutivo". Lo dicono Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd, e Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri.

"Per questo, chiediamo che l’emendamento venga ritirato e che si segua la linea che abbiamo sempre mantenuto dal marzo scorso: un decreto specifico sulla proroga degli aiuti all’Ucraina con successivo passaggio alle Camere, almeno trimestrale, dei ministri competenti”, aggiungono.