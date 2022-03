Ucraina: Malpezzi (Pd), 'con il governo a difesa del popolo ucraino e della democrazia'

Roma, 1 mar (Adnkronos) – "Ci ritroviamo nelle parole del Presidente Draghi sull’Europa, sul suo futuro e, soprattutto, sugli strumenti per affrontare la crisi ucraina. Per questo sosterremo in Parlamento tutte le misure per garantire aiuto e assistenza al popolo ucraino".

Lo ha scritto su Facebook la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a commento del il discorso di Mario Draghi in Senato.

"Sono state stravolte le regole alla base della comunità internazionale: l'Europa ha risposto con grande determinazione e unità a difesa della società libera, della democrazia e dei valori europei contro chi vuole distruggerli. Una coesione che può dare una forte spinta verso una maggiore integrazione europea, a partire dalle politiche di difesa comune, dalle politiche energetiche e migratorie", aggiunge.

"Il sostegno di tutti i gruppi parlamentari alla risoluzione sulla crisi ucraina è la miglior risposta all’appello che Draghi ha rivolto alle forze politiche italiane ad essere unite, senza distinguo o equidistanze: non stiamo solo difendendo un Paese sovrano da un’aggressione ma stiamo anche ribadendo che la difesa della società libera, della democrazia e dei valori europei non è negoziabile. Tra democrazia e autocrazia noi sappiamo molto bene da che parte stare”, conclude la senatrice del Pd.