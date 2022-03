Ucraina: Mancini, 'situazione drammatica, cerchiamo di fare qualcosa per il popolo'

Firenze, 7 mar. – (Adnkronos) – "La situazione è drammatica, lo sport solitamente unisce e non divide e può aiutare, però il momento è molto difficile soprattutto per il popolo ucraino. Cerchiamo di fare qualcosa per loro". Così il ct della Nazionale Roberto Mancini a margine della presentazione del progetto per il nuovo stadio 'Artemio Franchi' che viene presentato oggi presso il Salone dei Cinquecento all'interno di Palazzo Vecchio a Firenze.

"Credo che anche in Russia la maggior parte delle persone sia contro la guerra e ciò che sta succedendo. A pensarci si crede che non sia vero, è difficile per tutti quanti", aggiunge Mancini.