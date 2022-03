Ucraina, manifestazioni in tutta Europa contro la guerra: marea umana a Praga

Centinaia di migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni contro la guerra in Ucraina: straordinarie le immagini da Praga.

Sono decine di migliaia le persone che in tutta Europa si sono unite alle manifestazioni contro la guerra in Ucraina: impressionanti le immagini giunte da Praga, dove circa 80 mila cittadini hanno riempito le strade della città per esortare alla pace e ascoltare il videomessaggio rilasciato da Volodymyr Zelensky proprio per i manifestanti.

Ucraina, le manifestazioni a Praga

Bandiere dell’Ucraina e dell’Unione europea, striscioni, slogan contro l’invasione russa e soprattutto una marea umana. É questa la realtà che è giunta da piazza di San Venceslao nella serata di venerdì 4 marzo 2022 contro il conflitto scatenato da Putin. Per strada sono scesi anche il premier Petr Fiala e l’ambasciatore ucraino nella Repubblica ceca Yevhen Perebiinis. “È indispensabile fermare il presidente russo“, ha detto il capo del governo ricordando l’esperienza storica cecoslovacca e l’invasione russa nel 1968 “della quale ancora oggi vediamo le tracce sull’intonaco del Museo nazionale che domina la piazza San Venceslao“.

Altri eventi di sostegno sono stati organizzati alche in altre parti del paese tra Brno e a Ceske Budejovice.

Durante il corteo, è stato ascoltato il discorso del presidente ucraino che ha voluto ringraziare i manifestanti invitandoli a continuare a non rimanere in silenzio. “Se cade l’Ucraina cadrà l’intera Europa. Quando vinceremo sarà una vittoria per l’intero mondo democratico, una vittoria per la luce sulle tenebre“, ha dichiarato.

Cortei anche a Tbilisi, Francoforte e Roma

Oltre che a Praga, manifestazioni per la pace hanno avuto luogo anche a Tbilisi, in Georgia, a Francoforte e a Roma. In Campidoglio si sono infatti ritrovate decine di persone e sul palazzo è stata proiettata la bandiera dell’Ucraina e quella della pace. Presente anche il segretario del Partito democratico, Enrico Letta.