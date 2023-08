Ucraina: Mantovano, 'causa conflitto anche aver rifiutato radici cristiane Europa'**

Rimini, 22 ago. (Adnkronos) - "Quando vent'anni fa in Europa qualcuno fece fallire il progetto di Costituzione europea pur di non riconoscere a fondamento di quella Costituzione le radici cristiane che venivano evocate con tanta forza dal pontefice dell'epoca, San Giovanni Paolo secon...

Rimini, 22 ago. (Adnkronos) – "Quando vent'anni fa in Europa qualcuno fece fallire il progetto di Costituzione europea pur di non riconoscere a fondamento di quella Costituzione le radici cristiane che venivano evocate con tanta forza dal pontefice dell'epoca, San Giovanni Paolo secondo, quel qualcuno ha negato l'elemento fondante dell'Europa. L'Europa vent'anni fa ha rifiutato di riconoscere il suo unico elemento unificante, da Lisbona a Bucarest, mi verrebbe da dire da Lisbona a San Pietroburgo, e se oggi, ottant'anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale, la guerra è tornata in modo così tragico sul territorio europeo, è, insieme con tante altre cause, anche per aver rifiutato la forma e la sostanza di quell'elemento unificante". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando al Meeting di Rimini.