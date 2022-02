Ucraina: Marcolin (Confindustria Moda), ‘Russia strategica, vale 2,2% export’

Milano, 24 feb. (Adnkronos) – “La Russia è certamente un mercato strategico per il tessile, moda e accessorio Made in Italy, che vale circa il 2,2% dell’export e che nel 2021 è cresciuto di oltre il +17%. Tra i diversi settori che Confindustria Moda rappresenta, alcuni hanno la possibilità di reggere il colpo della perdita del mercato russo più di altri che, invece, risultano particolarmente esposti ai danni”.

A dirlo all’Adnkronos è Cirillo Marcolin, presidente di Confindustria Moda, la Federazione che riunisce le imprese e le associazioni del settore tessile moda e dell'accessorio, scattando una fotografia dell’impatto che la guerra in Ucraina potrebbe avere sul comparto del fashion.

“Il mercato russo – sottolinea Marcolin – si è sempre dimostrato molto attento alla nostra moda, rappresentando uno sbocco primario specialmente per i marchi di alta fascia. Quando ancora il mercato cinese valeva poche centinaia di milioni, quello russo già superava i due miliardi”.

In questo momento, assicura il numero uno di Confindustria Moda, “faremo quanto in nostro potere per supportare e tutelare le realtà che rischiano di essere maggiormente in difficoltà. Quello che vorrebbero le imprese tutte è chiaramente la pace, perché questa situazione, drammatica prima di tutto da un punto di vista umano, è lesiva per il nostro settore nel suo complesso. Detto questo, ogni decisione sta alle istituzioni politiche, in cui abbiamo la piena fiducia”.