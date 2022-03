Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "I ministri Guerini e Di Maio garantiscono all'Italia una posizione giusta nel conflitto in corso, sempre in totale armonia con quella dell'Ue. L'Ucraina va sostenuta con aiuti militari ed umanitari e facendo di tutto per far progredire la via diplomatica".

Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci. "L'allerta dell'Esercito-continua- è un fatto normale, quando c'è una guerra non lontana dai nostri confini, le polemiche sono fuori luogo".