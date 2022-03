Roma, 31 mar (Adnkronos) – "È molto preoccupante e molto grave che importanti cariche istituzionali del #M5S abbiano votato contro il Dl #Ucraina, come il Presidente della Commissione Esteri Petrocelli, o non abbiamo partecipato al voto, come il Presidente della Commissione Bilancio, Pesco".

Lo scrive su Twitter Andrea Marcucci, senatore del Pd.