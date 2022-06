Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "È finito il tempo dell’ammuina, bene che la maggioranza abbia trovato accordo su #risoluzione. Si poteva raggiungere in 5 minuti e non in 10 ore, però c’era qualcuno che aveva bisogno di ‘romanzare’. Ok il risultato: il governo ha ruolo e titolo per rappresentarci in Europa".

Così Andrea Marcucci del Pd su twitter.