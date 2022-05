Ucraina: Marcucci, 'Salvini a Conte fuori strada'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "Conte insegue i sondaggi, ignorando la responsabilità a cui è chiamata una forza politica in una situazione così delicata come quella che l’Europa sta vivendo adesso con la guerra all’Ucraina. Ho già giudicato molto pericolosa la china che sta assumendo il M5S”.

Così il senatore Pd Andrea Marcucci in un’intervista pubblicata su Il giornale on line.

“Il leader del M5S ed aggiungo io Salvini- continua- sono fuori strada. È il sostegno anche militare all’Ucraina che costringerà la Russia ad intavolare trattative vere. Ha detto bene Draghi in Parlamento: l’Europa è per il cessate il fuoco e per la pace. Pace che si può raggiungere solo con la sottoscrizione piena dell’Ucraina”.