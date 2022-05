Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Salvini a Mosca con la sceneggiatura dell'avvocato Antonio Capuano sembra il film di un Totò crepuscolare, tristemente sulla via del tramonto. Diciamo che missioni e politica internazionale non sono esattamente prodighe di successi per il leader della Lega".

Così il senatore Pd, Andrea Marcucci, sull'eventuale viaggio del senatore Salvini in Russia.