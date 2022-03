Ucraina, Marina Ovsyannikova: Ho paura per me e i miei figli

Milano, 28 mar. (askanews) – “Ho paura, sono una persona normale, un’abitante di Mosca, ho due figli che cresco da sola e possiamo dire che ho più paura per loro che per me stessa. Ho paura che saranno aggrediti, a scuola, per la strada, o subiranno bullismo. Ci sono molte persone che hanno un altro punto di vista e quindi ho paura”. Così Marina Ovsyannikova, la giornalista russa della clamorosa protesta col cartello contro la propaganda di Mosca in diretta sulla tv russa, a “Che tempo che fa”.

“L’ex capo della Radio Eco di Mosca ha trovato una testa di maiale davanti alla porta di casa sua, ci sono diverse possibiltà. Quando sono tornata a prendere la mia macchina, parcheggiata nei parcheggi di Canale Uno avevo le ruote bucate, il giorno dopo non si è messa in moto e ho dovuto chiamare degli specialisti per ripararla e fare la diagnostica tecnica, c’erano problemi con la batteria ma non posso sapere cos è successo.

Succedono queste cose poco piacevoli e io penso che sia stata una vendetta da parte della polizia, forse del servizio di sicurezza di Canale Uno che in questo modo ha cercato di spaventarmi”, ha detto.

