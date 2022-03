Ucraina, Mattarella a messa alla Basilica di Santa Sofia a Roma

Roma, 6 mar. (askanews) – Il Presidente Mattarella ha partecipato alla messa presso la Basilica di Santa Sofìa a Boccea, chiesa Ucraina cattolica. E’ la chiesa nazionale a Roma degli ucraini, fa capo all’Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia.

A celebrare la messa per la prima domenica di Quaresima è stato il Rettore Don Marco Yaroslav Semehen. Presso la Chiesa di Santa Sofia, come pure presso la Cattedrale dell’Esarcato nel quartiere Monti (la Chiesa dei Santi Sergio e Bacco), sono in corso in questi giorni iniziative di preghiera e di solidarietà a favore del popolo ucraino.