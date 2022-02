Ucraina: Mattarella, 'da Norcia messaggio di pace di cui c'è altissimo bisogno'

Norcia (Pg), 25 feb. (Adnkronos) – "Vorrei sottolineare anche il significato quasi simbolico che questo appuntamento qui a Norcia ha occasionalmente rivestito. Poc'anzi il sindaco ha acceso la fiaccola tratta dalla lampada di San Benedetto, la fiaccola della pace, insieme ai sindaci di Cassino e Subiaco.

È un segno di speranza e un messaggio di pace del quale avvertiamo un altissimo bisogno in questi giorni e in questo periodo e avvertiremo intensamente nel prossimo futuro". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita a Norcia.

"Benedetto, figlio di Norcia, figura di riferimento per l'Europa, come lo sono per la parte orientale d'Europa Cirillo e Metodio -ha ricordato il Capo dello Stato- lancia ancora da questa sua casa, con questa lampada, con la fiaccola, un messaggio di pace, mentre ieri si è abbattuta sull'Europa una nuova tragedia".