Ucraina: Mattarella, 'democrazia europea unita a fianco di popolo aggredito'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "La democrazia europea è stata garante di pace, motore di dialogo, di sviluppo e affermazione di valori di giustizia e coesione sociale. Ha saputo dare all’unità del Continente –pur con i suoi limiti- ordinamenti plurali e condivisi e oggi questa unità si esprime al fianco del popolo aggredito, chiedendo che tacciano subito le armi, che si ritirino le forze di invasione, che venga affermato il diritto del popolo ucraino a vivere in pace e in libertà.

Sono i valori della Resistenza che, ancora una volta, ci interrogano. In Ucraina e in tutta Europa". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, in occasione del 17/mo Congresso dell'Associazione che si apre oggi a Riccione.