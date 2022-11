Roma, 4 nov (Adnkronos) – "Sono passati molti mesi senza che si intraveda uno spiraglio. Eppure la pace continua a gridare la sua urgenza. Una pace giusta, fondata sul rispetto del diritto internazionale e sulla libertà e la libera determinazione del popolo ucraino.

Perché non vogliamo e non possiamo abituarci alla guerra". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella, a Bari per il 4 novembre, parlando della guerra in Ucraina.