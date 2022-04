Ucraina, Mattarella: si recuperi ragionevolezza nel mondo

Roma, 5 apr. (askanews) – “L’aggressione della Russia all’Ucraina, la guerra, è esattamente il contrario dello spirito olimpico e paralimpico, è esattamente il contrario del significato di incontro di pace, di amicizia, di collaborazione, di confronto leale e amichevole fra tutti, da ogni parte del mondo, che Olimpiadi e Paralimpiadi rappresentano” ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di restituzione della bandiera da parte degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2022.

“Stiamo operando, perché malgrado tutto, malgrado le orribili immagini che siamo costretti a vedere, si recuperi ragionevolezza nel mondo e nel nostro continente. Lo stiamo facendo attraverso iniziative di carattere politico, di carattere economico e finanziario, con il sostegno a chi resiste per la propria indipendenza. Lo stiamo facendo con un azione di esortazione costante a ritrovare le ragioni del buon senso e della pace, a rifiutare quel che vediamo di così orribile e turpe.

Ecco, l invocazione della pace, la libertà, la democrazia e la collaborazione internazionale non è soltanto un invocazione: è un indicazione di obiettivi, è un richiamo a valori – ha concluso – anche per il richiamo a questi valori assume grande significato la prospettiva delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi in Italia: Milano – Cortina”.