Ucraina: Mattarella, 'Ue e Nato siano compatti, sanzioni per no allargamento guerra'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Occorre rafforzare la collaborazione europea su tutti i fronti per affrontare uniti le minacce provocate dalla guerra. Dobbiamo continuare a mantenere la compattezza nell’Ue e con la Nato e a operare come abbiamo già fatto -con le sanzioni economiche, con l’aiuto all’Ucraina- per impedire che il Governo della Federazione Russa consolidi l’idea che è possibile risolvere le controversie con l’aggressione militare.

Questo è l’unico modo per fermare l’allargamento del conflitto che avrebbe conseguenze gravissime". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'incontro con l'omologa slovacca, Zuzana Čaputová.