Ucraina: media, 'Israele testerà sistema allarme missilistico a Kiev a maggio'

Tel Aviv, 21 apr. (Adnkronos) – Israele ha in programma di testare il mese prossimo un sistema di allarme missilistico più avanzato a Kiev. Lo ha riferito il media israeliano Walla, citando alti funzionari dell'intelligence ucraina e israeliana, secondo i quali il sistema è stato sviluppato appositamente per l'Ucraina e sarebbe idealmente operativo entro l'estate.

Il sistema verrebbe collegato alla rete radar esistente in Ucraina e invierebbe avvisi "più rapidi e precisi" ai telefoni cellulari e attiverebbe allarmi nelle aree in cui i missili potrebbero colpire, ha scritto Walla.

Funzionari israeliani e ucraini si sono incontrati "diverse volte" in Polonia "negli ultimi mesi" per discutere gli adattamenti necessari per far funzionare efficacemente il sistema in Ucraino, come la grandezza del territorio e il numero di missili e droni che la Russia ha lanciato nei suoi attacchi di massa .