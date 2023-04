Ucraina: media polacchi, 'Francia blocca decisione Ue fornitura munizioni'

Varsavia, 12 apr. (Adnkronos) – La Francia starebbe bloccando la decisione della Ue di finanziare la fornitura di munizioni all'Ucraina, che richiede l'unanimità tra gli Stati membri. L'agenzia polacca Pap lo ha appreso da un alto funzionario della Ue, scrive l'Europeyska Pravda. La decisione di finanziare la fornitura di munizioni all'Ucraina da parte dell'Unione Europea è stata presa in occasione del vertice Ue di marzo. I 2 miliardi di euro necessari allo scopo dovrebbero provenire dal Fondo europeo per la pace.

L'accordo politico raggiunto al vertice, tuttavia, deve ancora essere trasformato in un documento giuridicamente vincolante, scrive la Pap. Della quota di 2 miliardi di euro, la metà dovrebbe essere destinata al rimborso delle forniture di munizioni dai depositi degli Stati membri. "Attualmente non ci sono abbastanza munizioni nei magazzini, motivo per cui è nata l'idea di acquisti al di fuori dell'Ue. Tuttavia, la Francia si è opposta".