Ucraina: media, ucciso un altro comandante russo

Londra, 10 apr. (Adnkronos) – Un altro comandante militare russo sarebbe rimasto ucciso in combattimento in Ucraina. Ne dà notizia il Guardian, riportando il tweet di 'Visegrad 24'. "Il colonnello russo Alexander Bespalov, comandante del 59° reggimento carri della Guardia è stato ucciso in battaglia dall'esercito ucraino".

Si tratterebbe del nono colonnello morto in Ucraina dall'invasione del 24 febbraio. Secondo quanto riporta il sito britannico citando media locali, venerdì ci sono stati i funerali di Bespalov nella città russa di Ozersk.