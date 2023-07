Ucraina: media, 'Usa inizieranno consegna carri armati Abrams a settembre'

Washington, 28 lug. (Adnkronos) - L'amministrazione Usa è pronta a iniziare a consegnare carri armati Abrams di fabbricazione statunitense all'Ucraina a settembre. Lo ha riferito il quotidiano Politico, secondo cui diversi tank saranno inviati in Germania per la modernizzazione nel ...

Washington, 28 lug. (Adnkronos) – L'amministrazione Usa è pronta a iniziare a consegnare carri armati Abrams di fabbricazione statunitense all'Ucraina a settembre. Lo ha riferito il quotidiano Politico, secondo cui diversi tank saranno inviati in Germania per la modernizzazione nel mese di agosto. "Il piano è di inviare alcuni carri armati Abrams in Germania ad agosto, dove subiranno le ultime ristrutturazioni. Una volta completato il processo, il primo lotto di Abrams verrà spedito in Ucraina il mese successivo", scrive Politico citando fonti anonime.

Gli Stati Uniti stanno inviando in Ucraina i vecchi modelli M1A1 invece della più moderna versione A2, che avrebbe impiegato un anno per arrivare in Ucraina, ha aggiunto il giornale. "Il lotto iniziale coinvolgerà da sei a otto carri armati. I veicoli più vecchi saranno privati ​​della loro tecnologia più sensibile, prima di poter essere inviati in Ucraina". L'esercito ucraino potrebbe iniziare a utilizzare i carri armati dopo aver seguito un corso di addestramento di 10 settimane. Dovrebbero completare la loro formazione nel mese di agosto.