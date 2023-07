Ucraina: Medvedev, 'colpire obiettivi non convenzionali come fa Kiev'

Mosca, 24 lug. (Adnkronos) – Mosca dovrebbe selezionare obiettivi non convenzionali per i suoi attacchi di rappresaglia in risposta agli attacchi di Kiev alle strutture civili. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. "Il nostro nemico non è stato in grado di raggiungere il successo nel corso della sua controffensiva – ha scritto Medvedev su Telegram – Questo significa che cercherà vittorie nel campo dell'informazione, non importa quanto esagerate e irrazionali. Rendono davvero felici molti idioti in Ucraina, soprattutto ora che il grado di tensione nella società ucraina sta aumentando. Inoltre, i loro sostenitori occidentali stanno iniziando a mostrare impazienza".

Secono Medvedev, è questo il motivo per cui gli ucraini "scelgono sempre più obiettivi civili pacifici per i loro spregevoli attacchi. Tutti devono essere pronti per questo. Dobbiamo anche selezionare obiettivi non convenzionali per i nostri raid, non solo siti di stoccaggio, hub energetici e basi petrolifere. Ci sono altri luoghi dove nessuno si aspetterebbe di essere colpito da noi e dove gli attacchi sarebbero maggiormente sentiti".