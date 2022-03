Ucraina, Medvedev: “Putin vuole far tornare la Russia ai confini di Pietro il Grande”

Lo storico Medvedev ha dichiarato che Putin starebbe puntando a far tornare la Russia ai confini stabiliti da Pietro il Grande.

Secondo Roj Medvedev, storico dello stalinismo, l’obiettivo di Putin è quello di ricreare una Russia che, almeno come territorio, si richiami ai confini dello zar Pietro il Grande. Ossessionato dal confronto con il passato, il presidente russo vorrebbe infatti essere ricordato e diventare un’icona per la Federazione.

Medvedev sugli obiettivi di Putin

Intervistato dal Corriere della Sera, l’esperto ha parlato di lui come di “una figura assolutamente particolare” che, spinta anche dall’ambizione personale, vuole riscrivere la storia deviandone il corso. Quanto a ciò che ha davvero in testa, ha evidenziato che “vuole mettere la Russia tra le grandi potenze del mondo, indipendentemente dalle posizioni della Cina e degli Usa, e crede davvero in quello che dice“.

Secondo lui la maggior parte dei russi è d’accordo con quello che sta accadendo e anche nella Duma le risoluzioni vengono prese all’unanimità e votate anche da quel poco di opposizione che “avrebbe ogni convenienza al dissenso“. Ha dunque criticato l’Occidente per definire la Russia come un regime e non ammettere che “esistono modelli di società diversi da quello americano“. Nel ribadire che esistono tanti tipi di democrazia e nel riconoscere che quella russa sia molto controllata, ha inoltre ammesso che “con un decennio appena di democrazia occidentale, negli anni di Eltsin, il paese stava saltando per aria” e che “a parte quel periodo, i russi non hanno mai provato la democrazia dell’Occidente e non ci sono abituati“.

Medvedev sull’Ucraina

Quanto infine alle sorti dell’Ucraina, Medvedev ha affermato che come sfera di influenza tornerà ai tempi di Gogol. Secondo lui Putin non pensa di riprendersi l’intero territorio ma solo quello russofono e non userà mai il nucleare: “Nessuno ci pensa davvero, sono solo parole“.