Ucraina: Meloni a Zelensky, 'al vostro fianco, Mosca deve ritirare truppe'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Caro Volodymyr, oggi siamo al vostro fianco, senza esitazioni. E siamo qui oggi per ribadire, con forza, che la Russia deve porre fine alla sua politica di occupazione e ritirare le sue truppe. Non ci stancheremo di lavorare per porre fine alla guerra e giungere ad ...

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "Caro Volodymyr, oggi siamo al vostro fianco, senza esitazioni. E siamo qui oggi per ribadire, con forza, che la Russia deve porre fine alla sua politica di occupazione e ritirare le sue truppe. Non ci stancheremo di lavorare per porre fine alla guerra e giungere ad una pace giusta e duratura. Così come intendiamo essere al vostro fianco per ricostruire la vostra Nazione, anche organizzando in Italia “Ukraine Recovery Conference” nel 2025, per dare così un futuro di opportunità al popolo ucraino e contribuire alla vostra rinascita, economica e sociale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un passaggio del videomessaggio indirizzato al Vertice internazionale della Piattaforma Crimea.