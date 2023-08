Ucraina: Meloni a Zelensky, 'non ci stancheremo mai per fine guerra e pace giusta'

Ucraina: Meloni a Zelensky, 'non ci stancheremo mai per fine guerra e pa...

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Non ci stancheremo di lavorare per porre fine alla guerra e giungere ad una pace giusta e duratura". Così, rivolgendosi al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la premier Giorgia Meloni in un passaggio del videomessaggio indirizzato al Vertice internaz...